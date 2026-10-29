Кувейт викликав посла Ірану через заяву посольства щодо смертного вироку — The National

Кувейт викликав посла Ірану Мохаммада Тутунджі та передав йому офіційну ноту протесту через заяву іранського посольства щодо громадянина Ірану, засудженого в країні до смертної кари. Заступник міністра закордонних справ Кувейту Хамад аль-Машаан зустрівся з дипломатом у середу, повідомляє The National.

Претензії Кувейту

Міністерство закордонних справ Кувейту заявило, що коментарі іранського посольства є втручанням у внутрішні справи держави та посяганням на її суверенітет і незалежність судової системи. У відомстві закликали Тегеран дотримуватися міжнародного права, Статуту ООН і принципу невтручання у внутрішні справи інших країн.

Дипломатичний спір виник після рішення Кримінального суду Кувейту, який у понеділок засудив трьох чоловіків до смертної кари. Їм висунули обвинувачення, що включали шпигунство на користь Ірану, співпрацю з ліванським угрупованням «Хезболла» та підготовку замаху на першого заступника прем’єр-міністра і міністра внутрішніх справ шейха Фахада Юсефа Сауда ас-Сабаха.

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Суд також призначив вісьмом чоловікам по п’ять років ув’язнення з примусовими роботами. За даними суду, керування групою всередині Кувейту для замаху на посадовця, відповідального за внутрішню безпеку, за вказівкою іноземної сторони було ворожим актом проти держави.

Позиція іранського посольства

Посольство Ірану відкинуло причетність іранського громадянина до будь-якого плану замаху на посадовців або загрози національній безпеці Кувейту. У диппредставництві заявили, що ця людина не перебувала в Кувейті протягом останніх десяти років, а звинувачення назвали безпідставними. Смертні вироки ще можуть бути оскаржені.

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