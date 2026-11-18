Генеральний штаб Збройних сил Кувейту повідомив, що рано в середу системи протиповітряної оборони країни реагували на атаки безпілотників, які військові назвали ворожими. Про це Anadolu Agency повідомляє з посиланням на заяву військових.

Заява військових

У Генштабі зазначили, що вибухи, які можуть почути жителі, можуть бути наслідком перехоплення атак системами ППО. Військові закликали населення дотримуватися інструкцій із безпеки, оприлюднених владою.

Походження безпілотників у заяві не уточнили. Також у ній не навели інформації про можливих загиблих, поранених або руйнування.

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Події в регіоні

Повідомлення кувейтських військових з’явилося після того, як іранський мовник IRIB у вівторок заявив про удари американських сил по кількох місцях на іранському острові Кешм.

Anadolu Agency зазначає, що 28 лютого США та Ізраїль розпочали війну проти Ірану, після чого Тегеран атакував Ізраїль та американські військові об’єкти в арабських країнах. За даними агентства, у червні США та Іран підписали меморандум про взаєморозуміння і почали переговори, які згодом зайшли в глухий кут через розбіжності щодо безпечного та вільного судноплавства Ормузькою протокою.

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