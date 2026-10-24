Кванквасо пообіцяв робочі місця в разі перемоги Обі в Нігерії — Premium Times Nigeria

Кандидат у віцепрезиденти від Нігерійського демократичного конгресу (NDC) Рабіу Кванквасо в Джосі, Нігерія, заявив, що уряд на чолі з кандидатом у президенти Пітером Обі в разі перемоги на виборах 2027 року зосередиться на безпеці, освіті, сільському господарстві та створенні робочих місць. Про це повідомляє Premium Times Nigeria.

Кванквасо зробив заяву на зустрічі у форматі ратуші зі стейкхолдерами в місті Джос, штат Плато. У заході взяли участь партійні лідери, прихильники, представники громадянського суспільства та журналісти. Пітер Обі не прибув на зустріч.

За словами Кванквасо, Обі зателефонував йому раніше у п’ятницю та пояснив, що не зміг приїхати до штату Плато через обставини, які від нього не залежали. Він також повідомив, що обоє кандидатів планують повернутися до штату для іншої зустрічі.

Безпека та освіта

Колишній губернатор штату Кано й міністр оборони Кванквасо назвав серед найгостріших проблем Нігерії незахищеність, бідність, голод, безробіття та занепад промисловості. Він розкритикував те, що назвав байдужістю політичних лідерів до регулярних убивств, пов’язаних із бандитизмом, повстанською діяльністю та міжгромадським насильством.

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Кванквасо заявив, що адміністрація Обі розширюватиме доступ до освіти, насамперед у північній Нігерії. Посилаючись на свій досвід керівництва штатом Кано, він сказав, що місцева влада забезпечувала дітям можливість навчатися в початковій школі, а учням, які відповідали вимогам, — продовжувати освіту в середніх і вищих навчальних закладах.

Робочі місця та підтримка фермерів

Кванквасо пов’язав безробіття серед молоді із занепадом промислових підприємств і фабрик, зокрема у штаті Плато. За його словами, запропонована адміністрація зосередиться на відновленні сільського господарства, підтримці фермерів і створенні робочих місць для молодих нігерійців.

Водночас Кванквасо не навів конкретних показників щодо створення робочих місць і не пояснив, як планують фінансувати ці програми. Він закликав жителів штату Плато підтримати тандем Обі—Кванквасо на президентських виборах 2027 року та захистити свої голоси.

Зустріч відбулася на тлі спроб опозиційних політиків сформувати альянс перед виборами. Раніше Кванквасо відкидав заклики поступитися місцем Африканському демократичному конгресу або іншій опозиційній платформі.

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