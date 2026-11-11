Квінсленд будує вітрові електростанції найповільніше в Австралії — ABC News Australia

Австралійський штат Квінсленд має найдовший у країні середній строк завершення проєктів наземних вітрових електростанцій — близько трьох років. Водночас на штат припадає половина всіх запланованих в Австралії потужностей наземної вітроенергетики, повідомляє ABC News Australia.

За даними Clean Energy Council, проєкти в Квінсленді на 5,8 млрд австралійських доларів уже отримали необхідне фінансування або перебувають на етапі будівництва. Якщо реалізують усі схвалені проєкти, встановлена вітрова потужність штату може приблизно в півтора раза перевищити нинішню потужність його вугільної генерації.

Що гальмує будівництво

Колишній керівник Origin Energy та старший науковий співробітник Grattan Institute Тоні Вуд назвав серед причин повільного розвитку галузі занепокоєння місцевих громад, невизначеність політики, повільне будівництво мереж передавання електроенергії та зростання вартості робіт.

Уряд Квінсленду змінив правила планування: девелопери вітрових і сонячних проєктів повинні проводити оцінки соціального впливу та укладати угоди про вигоди для громад. Влада також скасувала два великі вітрові проєкти — Moonlight Range і Forest Wind, які разом могли забезпечувати електроенергією близько 760 тисяч домогосподарств.

Вуд також заявив, що уряд штату відмовився від цілей у сфері відновлюваної енергетики, не пояснивши чітко свою позицію щодо відновлюваних джерел. За його словами, це розчарувало інвесторів, яким потрібне чіткіше розуміння політики влади.

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Міністр фінансів та енергетики Квінсленду Девід Янецкі заявив, що уряд заохочує приватні інвестиції в нову генерацію. За його словами, енергетична дорожня карта влади передбачає довше використання вугілля, більше газу та приватні інвестиції у відновлювану енергетику.

Проєкти та потужності

У Квінсленді працюють 10 вітрових електростанцій із понад 500 турбінами, ще 17 проєктів схвалено або вони будуються. Найбільша чинна станція — MacIntyre Wind Farm поблизу Ворвіка потужністю 923 МВт, яка, за оцінкою, здатна забезпечити електроенергією близько 620 тисяч домогосподарств.

Найбільшими майбутніми проєктами можуть стати Bungaban Wind Farm у регіоні Вестерн-Даунс та Wongalee Wind Energy Project на захід від Таунсвілла. Кожен із них може мати потужність до 1 400 МВт. Після завершення всіх запланованих об’єктів загальна кількість вітрових турбін у штаті може зрости до 1 383.

Генеральна директорка Queensland Renewable Energy Council Кеті-Енн Малдер заявила, що девелоперам необхідно консультуватися з громадами та здобувати їхню довіру. Вона також зазначила, що галузь потребує більшої визначеності щодо енергетичної політики, аби штат не втратив мільярди доларів приватних інвестицій.

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