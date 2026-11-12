Квінсленд додав картки літніх людей до державного застосунку — ABC News Australia

Уряд штату Квінсленд в Австралії дозволив власникам карток для літніх людей, доглядальників і супроводу додавати їх до нового державного застосунку Service Queensland. Водночас фізичні картки залишаться дійсними, а цифровий формат буде добровільним, повідомляє ABC News Australia.

У застосунку буде 22 види документів

Service Queensland замінив застосунок для цифрових водійських посвідчень. Після оновлення загальна кількість ліцензій та акредитацій, які можна зберігати у застосунку, становитиме 22.

Міністр з питань обслуговування клієнтів Стів Міннікін заявив, що зміни мають надати старшим мешканцям штату більше вибору та можливостей для доступу до державних послуг — особисто, телефоном або онлайн. Міністерка у справах сімей, літніх людей та осіб з інвалідністю Аманда Стокер наголосила, що цифрові картки мають полегшити доступ до важливих документів для тих, хто має на них право.

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Право вибору назвали ключовим

Виконавчий директор National Seniors Australia Кріс Ґрайс схвально оцінив зміни, зазначивши, що цифрова грамотність старших австралійців суттєво зросла останніми роками. Водночас, за його словами, для багатьох людей важливо зберегти фізичні картки й можливість отримувати послуги особисто.

Ґрайс також сказав, що занепокоєння літніх людей щодо цифровізації часто пов’язані з особистою та кібербезпекою. На його думку, поєднання технологій із очними сервісами дає змогу людям перевірити інформацію, яку вони отримують на телефоні.

Окремо влада штату оголосила про запуск мобільного сервісного центру для регіональних громад. Він регулярно відвідуватиме населені пункти півночі та крайньої півночі Квінсленду, надаючи державні послуги на місцях.

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