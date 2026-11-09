Влада австралійського штату Квінсленд може розглянути запровадження жорсткіших законів після двох окремих випадків вандалізму щодо військових меморіалів у Клівленді та Герві-Беї. Прем’єр штату й міністр у справах ветеранів Девід Крисафуллі назвав пошкодження меморіалу в Клівленді «ганебним».

За його словами, уряд стежитиме за перебігом справи в суді, а суворіші закони розглянуть, якщо в цьому буде потреба.

Як повідомляє ABC News, у неділю вранці в парку Анзак у Клівленді, на схід від Брисбена, виявили розбиту колону 106-річного меморіального кенотафа. Світлини показують, що колона, яка стояла на меморіалі, впала та розбилася.

Близько полудня в понеділок до поліцейської дільниці прийшов 20-річний житель Клівленда, який нині допомагає слідству. Поліція також розшукує ще трьох людей, про яких повідомляли як про присутніх у районі на час інциденту.

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Пошкоджений флагшток у Герві-Беї

В іншому випадку камери відеоспостереження зафіксували, як чорний пікап Nissan Navara тричі врізався у флагшток місцевого відділення Ліги повернених військовослужбовців у Герві-Беї незадовго до 07:00. Поліція прибула на місце невдовзі після цього та виявила неподалік 38-річного чоловіка в автомобілі.

Чоловікові висунули низку обвинувачень, зокрема в умисному пошкодженні майна, володінні ножем у громадському місці та правопорушеннях, пов’язаних із наркотиками. На капоті та лобовому склі пікапа був матрац.

Напередодні Дня пам’яті

Обидва інциденти сталися за кілька днів до Дня пам’яті, який відзначають 11 листопада. Голова місцевого відділення Ліги повернених військовослужбовців у Герві-Беї Бред Грей заявив, що не сподівається встигнути відремонтувати флагшток до пам’ятних заходів. Водночас він зазначив, що програму заходів у середу змінювати не планують.

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