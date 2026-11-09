Квінсленд перевіряє можливе шахрайство в програмі допомоги жертвам — ABC News Australia

Уряд штату Квінсленд в Австралії перевіряє можливе шахрайство в програмі Victim Assist Queensland, яка надає фінансову допомогу людям, що постраждали від злочинів. Про це повідомляє ABC News.

Програма надає виплати на витрати, пов’язані з відновленням після злочину, зокрема на психологічні консультації, юридичні послуги та переїзд. Безпосередні потерпілі від насильницьких злочинів також можуть отримати одноразові виплати.

Зростання виплат

Кількість заяв і обсяг виплат за програмою суттєво зросли протягом останніх років. У 2024–2025 фінансовому році Victim Assist Queensland виплатила майже $244 млн, тоді як роком раніше ця сума становила $100 млн. У 2022–2023 фінансовому році виплати були трохи меншими за $40 млн.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Загалом за останні роки сума виплат за програмою наблизилася до пів мільярда доларів.

Можливе посилення правил

Міністерка у справах молодіжної юстиції Лора Гербер заявила, що шахрайство з фінансовою допомогою є злочином і відбирає підтримку в людей, які її потребують. Вона закликала тих, хто має інформацію про можливе шахрайство, надати її.

Гербер не виключила посилення критеріїв програми для протидії сумнівним заявам, але не відповіла на запитання про внутрішні перевірки її ефективності. Директорка Асоціації із запобігання сексуальному насильству Джилліан О’Браєн закликала обережно підходити до можливих змін. Вона зазначила, що обов’язкове звернення до поліції може стати бар’єром для постраждалих від сексуального та домашнього насильства.

Читай нас у