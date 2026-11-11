Квінсленд пропонує збирати паводкову воду басейну озера Ейр — ABC News Australia

Уряд Квінсленду в Австралії оприлюднив проєкт водного плану, який передбачає обмежений збір паводкової води в басейні озера Ейр для сільського господарства. Як повідомляє ABC News Australia, зміни можуть дозволити землевласникам накопичувати до 1 тис. мегалітрів, або 1 млрд літрів, поверхневого стоку.

Воду пропонують використовувати для вирощування кормових культур у посушливі періоди, потреб органічних ланцюгів постачання худоби та громадських об’єктів. Також проєкт передбачає подвоєння обсягу нерозподіленої води до 27 тис. мегалітрів.

Паводкова вода для ферм

Річки та струмки басейнів Джорджини й Дайамантини більшу частину року пересихають, але мусонні дощі у вологий сезон формують потужні паводкові потоки, що прямують до Кеті-Танда — озера Ейр у Південній Австралії. За чинним планом, дія якого завершується у 2027 році, землевласники можуть збирати воду під час повені без ліцензії для побутових потреб або худоби.

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Фермер Девід Батт, який працює поблизу витоків річки Дайамантина, заявив, що під час значних паводків води достатньо для накопичення. Водночас він вважає, що відбір слід обмежувати рівнем води, оскільки в окремі роки річка має невеликий стік.

Занепокоєння щодо впливу на нижню течію

Тваринниця Джанет Брук, чия ферма розташована біля кордону Квінсленду та Південної Австралії, застерегла, що господарства нижче за течією залежать від паводкової води для затоплення пасовищ і росту трави. За її словами, навіть невеликі земляні роботи можуть суттєво впливати на природний рух води.

Керівник природоохоронної організації Desert Channels Queensland Девід Фелпс заявив, що проєкт не містить моделювання впливу відбору води. Екологічна оцінка Департаменту водних ресурсів Квінсленду, оприлюднена у червні 2026 року, вказала, що змодельовані дані про стік у басейні недоступні, загальний обсяг води невідомий, а вплив на водно-болотні угіддя вивчений недостатньо. Міністерка водних ресурсів Квінсленду Енн Ліхі заявила, що уряд розгляне можливість додаткового моделювання. Консультації щодо проєкту тривають до 16 грудня.

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