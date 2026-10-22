КВІР готується представити Батька всіх бомб — Jerusalem Post

Корпус вартових ісламської революції Ірану заявив, що готується представити нову зброю, яку назвав «Батьком усіх бомб». Про це речник КВІР Хоссейн Мохабі повідомив іранській агенції Young Journalists Club, пише Jerusalem Post.

За словами Мохабі, підготовка до презентації розробки вже триває і вона має стати «чимось новим для ворога». Речник не уточнив тип озброєння, його потужність, бойові можливості та дату публічного представлення.

Реакція на повідомлення про MOAB

Заява КВІР пролунала на тлі повідомлень американських медіа про підготовку Пентагоном планів застосування проти цілей в Ірані бомби GBU-43/B, відомої як «Мати всіх бомб» або MOAB. Її маса становить близько 9,8 тонни, і вона належить до найпотужніших звичайних боєприпасів в арсеналі США.

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MOAB уперше застосували у квітні 2017 року, під час першого президентського терміну Дональда Трампа, проти тунельного комплексу угруповання «Ісламська держава» в Афганістані. Боєприпас призначений для створення потужної ударної хвилі на великій площі, але не для ураження глибоко розташованих підземних об’єктів.

Заяви про ракети та Ормузьку протоку

Мохабі також заявив, що після 12-денної війни з Ізраїлем у червні 2025 року запаси ракет Ірану зросли на 50%. За його словами, країна поліпшила дальність, руйнівну силу та точність ракет. Речник не навів даних, які дали б змогу незалежно перевірити ці твердження.

Окремо представник КВІР заявив, що Ормузька протока «безумовно закрита», заперечивши американські заяви про її відкритість. Він стверджував, що окремі невеликі судна можуть проходити протокою приховано, зокрема вимикаючи системи відстеження.

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