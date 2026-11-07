КВІР заявив про будівництво підземних комплексів для виробництва зброї — Al Jazeera

Корпус вартових ісламської революції Ірану заявив, що країна будує підземні військові комплекси, здатні забезпечувати виробництво та зберігання озброєння навіть за умов інтенсивних бомбардувань. Про це на пресконференції в Тегерані повідомив речник КВІР Хоссейн Мохеббі, передає Al Jazeera.

Виробництво перевели під землю

За словами Мохеббі, КВІР у стислі строки перевів лінії виробництва ракет і безпілотників із наземних об'єктів до підземних. Він стверджує, що це дає Ірану змогу продовжувати випуск ракет, тоді як його противники можуть вважати запаси озброєнь вичерпаними.

Напівофіційне агентство Tasnim також повідомило, що КВІР планує представити так зване підземне ракетне місто. Мохеббі заявив про розвиток технологій малопомітності, які, за його твердженням, дали іранським ракетам і дронам змогу долати системи протиповітряної оборони та влучати в цілі під час попередніх бойових дій зі США та Ізраїлем.

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Заяви про дальність ракет

Речник КВІР також заявив, що обмеження щодо дальності іранських ракет скасовано. Ця заява пролунала після слів верховного лідера Моджтаби Хаменеї про те, що відповідь Тегерана у разі нового нападу США та Ізраїлю не матиме географічних обмежень.

Al Jazeera зазначає, що президент США Дональд Трамп 6 листопада повідомив про обмежені американські удари по іранському острову Кешм і заявив про прогрес у переговорах з Іраном. Тегеран неодноразово попереджав, що в разі відновлення бойових дій може завдати ударів по енергетичній інфраструктурі країн Перської затоки.

У суботу Центральне командування США оголосило про створення нової оперативної групи, яка має підтримати зусилля Вашингтона з недопущення транспортування Іраном передового озброєння та інших матеріалів сухопутними маршрутами.

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