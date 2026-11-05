КВІР заявив про пожежі на двох танкерах в Ормузькій протоці — OilPrice

Корпус вартових ісламської революції Ірану заявив про пожежі на двох нафтових танкерах і буксирі в Ормузькій протоці. За твердженням КВІР, один із танкерів натрапив на морську міну, коли намагався рухатися на південь від протоки. Інший танкер загорівся у східній частині протоки під час виходу з неї, а буксир, який підійшов надати йому допомогу, також зайнявся.

Повідомлення британської служби

Окремо служба UK Maritime Trade Operations, пов’язана з Королівськими ВМС Великої Британії, повідомила про інцидент із танкером приблизно за 50 морських миль на північ від катарського міста Мадінат-аш-Шамаль. За даними служби, судно уразили два невстановлені снаряди. Стан екіпажу, масштаби пошкоджень і можливий вплив на довкілля на час повідомлення не були підтверджені.

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Дані про перевезення

Як повідомляє OilPrice, КВІР напередодні також заявив про знищення чотирьох нафтових танкерів, які, за його версією, натрапили на морські міни в районі на південь від Ормузької протоки, забороненому Іраном для судноплавства. Видання зазначає, що останніми тижнями кількість атак на судна в регіоні зросла.

За даними Vortexa, які наводить Reuters, експорт нафти, конденсату та пального з Близького Сходу в жовтні становив 17,1 млн барелів на добу проти 18,9 млн барелів на добу у вересні. Сервіси відстеження танкерів застерігають, що показники можуть переглянути після надходження додаткових відомостей про перевезення. Вони дедалі частіше використовують супутникові знімки, оскільки судна вимикають транспондери під час проходження Ормузької протоки.

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