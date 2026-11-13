КВІР заявив про удар по американському радару в Бахрейні — Jerusalem Post

У Бахрейні Корпус вартових ісламської революції Ірану заявив, що завдав удару по американському радару раннього попередження. Як повідомляє Jerusalem Post, це перша заява Ірану про атаку на американський військовий об’єкт у країні Перської затоки від початку вересня.

Версія Ірану

Іранські державні медіа передали, що КВІР назвав удар відповіддю на нібито повітряну атаку на телекомунікаційну вежу в окрузі Сірік на півдні Ірану, у провінції Хормозган. США та Бахрейн одразу не коментували цю заяву.

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Контекст протистояння

За даними видання, конфлікт між Іраном і США почався після ударів США та Ізраїлю по Ірану 28 лютого й поширився на регіон. Іран запускав ракети та безпілотники по американських базах у державах Перської затоки, а також намагався обмежити судноплавство в Ормузькій протоці. Вашингтон, зі свого боку, запровадив морську блокаду іранських портів.

Президент США Дональд Трамп у четвер заявив, що без вагань відновить військові удари по Ірану, якщо той загрожуватиме союзникам США та американським суднам.

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