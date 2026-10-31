КВІР заявив про ураження четвертого танкера міною в Ормузькій протоці — Anadolu Agency

Військово-морські сили Корпусу вартових ісламської революції Ірану заявили, що в Ормузькій протоці четвертий нафтовий танкер підірвався на міні та загорівся. За твердженням іранської сторони, судно намагалося вийти з протоки південним маршрутом, який КВІР назвав несанкціонованим.

Заява КВІР

Як повідомляє Anadolu Agency, супертанкер перевозив понад 2 млн барелів сирої нафти. У пресслужбі ВМС КВІР стверджують, що екіпаж проігнорував неодноразові радіопопередження не використовувати південний прохід через стратегічну водну артерію.

За версією КВІР, після наїзду на міну стався потужний вибух, а судно загорілося. Іранські військові також заявили, що від початку п’ятниці це вже четвертий випадок пожежі на танкері в Ормузькій протоці.

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Повідомлення UKMTO

Раніше Управління морських торговельних операцій Великої Британії повідомило, що о 18:00 GMT невідомий снаряд влучив у судно за 40 морських миль на південь від іранського острова Лаван. За даними UKMTO, він вразив лівий борт і спричинив пожежу на борту. Екіпаж судна був у безпеці, а впливу на довкілля не зафіксували.

Невідомо, чи йдеться у повідомленні UKMTO про те саме судно, про яке заявили ВМС КВІР. Останніми тижнями іранська влада повідомляла про кілька інцидентів із комерційними суднами в Ормузькій протоці та поблизу неї, зокрема про ймовірне пошкодження танкерів морськими мінами.

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