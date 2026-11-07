КВІР заявив, що Іран зняв обмеження дальності ракет у 2 000 км — Asharq Al-Awsat

Корпус вартових Ісламської революції заявив, що Іран зняв самостійно встановлене обмеження у 2 000 кілометрів на дальність балістичних ракет. Про це на пресконференції в Тегерані повідомив представник КВІР генерал Хоссейн Мохеббі, пише Asharq Al-Awsat.

Заява представника КВІР

Відповідаючи на запитання про обмеження дальності ракет, Мохеббі заявив, що для Ірану це обмеження знято. Він не уточнив, чи має Тегеран ракети, здатні перевищити цей показник, і сказав лише, що Іран продемонструє свої можливості на практиці, а не лише робитиме заяви.

За даними видання, немає підтверджених відомостей про наявність в Ірану ракет із дальністю понад 2 000 кілометрів. Водночас посадовці США раніше заявляли, що технології іранської космічної програми можуть бути використані для створення міжконтинентальних балістичних ракет.

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Попередження верховного лідера

Заява КВІР прозвучала через кілька днів після того, як верховний лідер Ірану Моджтаба Хомейні заявив, що будь-яка загроза з боку США чи Ізраїлю, незалежно від її виду та рівня, отримає відповідь без географічних обмежень.

Інцидент біля Ормузької протоки

Тим часом іранські військові повідомили, що танкер на схід від Ормузької протоки підірвався на міні та загорівся. Військові не назвали прапор судна й пункт його призначення. За їхніми словами, танкер вимкнув навігаційний маяк і перебував у забороненій зоні.

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