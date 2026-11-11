Квотербек Кірк Казінс повертається до Вайкінгс — The Guardian

У США клуб НФЛ «Міннесота Вайкінгс» придбав 38-річного квотербека Кірка Казінса у «Лас-Вегас Рейдерс» в обмін на вибір у третьому раунді драфту 2027 року. Як повідомляє The Guardian, про угоду написали кілька медіа, зокрема журналісти ESPN Адам Шефтер і NFL Network Іан Рапопорт.

Повернення до Міннесоти

Казінс виступав за «Вайкінгс» шість сезонів — з 2018 до 2023 року. У 2022-му він провів другий із двох сезонів під керівництвом нинішнього головного тренера команди Кевіна О’Коннелла, був обраний до Пробоулу та набрав пасом 4547 ярдів. Того сезону він віддав 29 тачдаун-пасів і зробив 14 перехоплень.

«Міннесота» почала сезон із шести перемог поспіль, однак програла два останні матчі. Основний квотербек Кайлер Маррей пропустив гру проти «Баффало Біллс» через травму, а його замінник Карсон Венц зробив у цьому матчі два перехоплення. Після поразки О’Коннелл сказав, що клуб розглядає варіанти на різних позиціях.

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Шанс для Мендоси

Обмін відкриває шлях до стартового складу «Рейдерс» для новачка Фернандо Мендоси, якого обрали під першим номером драфту. «Лас-Вегас» має баланс 4–5, а перші два заплановані старти Мендоси в НФЛ мають відбутися проти «Сіетл Сігокс» і «Денвер Бронкос».

Для «Вайкінгс» Казінс стане досвідченим варіантом на позиції квотербека. Команда мала труднощі в нападі, попри наявність одного з її лідерів — ресивера Джастіна Джефферсона.

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