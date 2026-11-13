Квотербек Ламар Джексон пропустить до 10 тижнів через травму пальця — Sky Sports News

Квотербек клубу НФЛ Baltimore Ravens Ламар Джексон пропустить від шести до десяти тижнів через зламаний і вивихнутий великий палець руки. Про це повідомляє Sky Sports News.

Травма на першому розіграші

Джексон зазнав травми на першому розіграші в атаці в матчі проти Buffalo Bills, який Ravens програли з рахунком 10:36. Пас-рашер Баффало Грег Руссо влучив по руці, якою квотербек виконує передачі.

Головний тренер Baltimore Ravens Джессі Мінтер зазначив, що терміни відновлення складно передбачити. За його словами, травми, які потребують операції, зазвичай загоюються протягом шести—десяти тижнів, а час повернення Джексона визначатиме перебіг його відновлення.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Ситуація серед квотербеків

Перед грою з Bills Джексон пропустив три матчі через високе розтягнення гомілковостопного суглоба. Він ще може повернутися цього сезону, якщо Ravens зможуть вийти до плейоф.

У цьому ж матчі резервний квотербек Тайлер Гантлі травмував палець ноги в першій половині, тож на поле як екстрений третій квотербек вийшов незадрафтований новачок Джо Фаньяно. Ravens програли чотири матчі поспіль, мають баланс 4–5 і посідають останнє місце в дивізіоні AFC North. У понеділок команда прийматиме Los Angeles Chargers.

Читай нас у