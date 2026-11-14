Квотербек Мендоса вперше вийде у старті Лас-Вегас Рейдерс — Sky Sports News

Квотербек Фернандо Мендоса в неділю проведе перший старт у регулярному сезоні NFL за Лас-Вегас Рейдерс. Перший номер драфту 2026 року очолить напад команди Клінта Куб'яка в грі проти чинних переможців Супербоулу Сіетл Сігокс після обміну Кірка Казінса до Міннесота Вайкінгс в останній день дедлайну, повідомляє Sky Sports.

Дебют проти чемпіонів

Володар Трофею Гайсмана провів літо та першу половину сезону, навчаючись у Казінса. Аналітикиня Sky Sports NFL Фібі Шектер назвала оборону Сігокс феноменальною та зазначила, що новачкові буде непросто розпізнавати дії захисників суперника, зокрема Ніка Емманворі, а також протистояти лінії захисту.

Куб'як заявив, що команда очікує від Мендоси керівництва нападом і командою на полі. За його словами, тренерський штаб має дати квотербеку багато повторень на тренуваннях, аби він почувався комфортніше. Наставник Рейдерс раніше був координатором нападу Сігокс, які в лютому виграли Супербоул із Семом Дарнольдом, Джексоном Смітом-Нджигбою та Кеннетом Вокером.

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Перші цифри Мендоси

Єдиний вихід Мендоси на поле цього сезону відбувся у жовтні: у четвертій чверті матчу проти Нью-Інгленд Петріотс, який Рейдерс програли з рахунком 17:45. Тоді він виконав шість із восьми передач на 48 ярдів.

На студентському рівні Мендоса привів Індіана Гузіерс до першого національного титулу, не програвши жодного матчу. Він набрав 3535 ярдів пасом, зробив 41 тачдаун і реалізував 72% передач. У нинішньому сезоні напад Рейдерс посідає 15-те місце в NFL за загальною кількістю ярдів, п'яте — за пасовими ярдами та восьме — за результативністю.

Брок Баверс має найбільше в команді ярдів на прийомі — 658 — та шість тачдаунів, у середньому набираючи 94 ярди за матч. Перед грою Рейдерс мають баланс перемог і поразок 4-5, Сігокс — 5-4. Сіетл удруге поспіль очолить Дрю Лок, який замінює травмованого Дарнольда.

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