Деякі з найбільших прибережних міст Африки, серед них Лагос у Нігерії та Александрія в Єгипті, осідають швидше, ніж вважалося раніше. Дослідники проаналізували рух ґрунту під 20 африканськими прибережними містами за допомогою радарних знімків супутників Sentinel-1 Європейського космічного агентства, повідомляє BBC News.

Темпи осідання

За даними дослідження, ґрунт під Александрією осідав у середньому на 6 мм на рік, а під Лагосом — на 5 мм на рік. Якщо такий темп збережеться, до 2050 року відносний рівень моря в Александрії може зрости на 36% більше, ніж прогнозувала Міжурядова група експертів ООН зі зміни клімату за сценарію середнього зростання викидів.

Значне осідання також зафіксували в Луанді, столиці Анголи. Водночас Дурбан у Південній Африці залишався стабільним або дещо піднімався. Супутникові спостереження дали змогу виявляти зміщення земної поверхні від 1 мм на рік, тоді як нестача наземних станцій раніше обмежувала локальний моніторинг в Африці.

Ризики для міст

Осідання робить території нижчими відносно океану та посилює небезпеку затоплень, пов’язану з підвищенням рівня моря через зміну клімату. Автори роботи, опублікованої у Science Advances, оцінили, що до 2050 року під загрозою повеней можуть опинитися 7 млн людей, 1 млрд будівель та активи на суму 180 млрд доларів.

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Окрема оцінка для Лагоса свідчить, що до кінця століття 4 млн людей можуть зазнати впливу екстремальних рівнів моря. Провідний автор дослідження Олувасейї Дашо зазначив, що наслідки осідання часто непомітні в повсякденному житті, однак упродовж десятиліть вони істотно збільшують ризик затоплень.

Локальні причини та адаптація

Науковці пов’язують частину осідання з діяльністю людини. Однією з головних причин є надмірне видобування підземних вод: це може ущільнювати ґрунт і спричиняти просідання поверхні. В Александрії на процес також може впливати Асуанська гребля, яка затримує наноси Нілу вище за течією та обмежує поповнення земельних мас.

У Лагосі можливими чинниками названо намивання територій для створення штучних островів і будівництво на пухких ґрунтах. Дослідники вказують, що зменшити ризики можуть альтернативні джерела води, вирощування менш водомістких культур, протипаводковий захист та перенесення критичної інфраструктури на вищі ділянки.

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