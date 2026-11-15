Лайонс розгромили Петріотс 35:10 у Мюнхені після травми Мея — Sky Sports News

«Детройт Лайонс» переміг «Нью-Інгленд Петріотс» із рахунком 35:10 у матчі НФЛ на «Альянц-Арені» в Мюнхені, Німеччина. Команда з Детройта здобула сьому перемогу за дев’ять матчів сезону, тоді як баланс «Петріотс» становить п’ять перемог і п’ять поразок.

Як повідомляє Sky Sports News, ранінбек Джамір Гіббс набрав 252 ярди в атаці та оформив два тачдауни. Він здійснив 22 виноси на 153 ярди, ще 99 ярдів здобув на прийомах.

Травма квотербека Петріотс

Квотербек «Нью-Інгленда» Дрейк Мей травмував щиколотку вже в першому драйві. Це сталося після саку від ейдж-рашера «Лайонс» Айдана Гатчінсона. Після цього Мея замінив Томмі ДеВіто, який реалізував 12 із 24 передач на 81 ярд, віддав один тачдаун і зробив одне перехоплення. Його чотири рази зупиняли саком.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Гатчінсон також пошкодив коліно під час святкування саку та шкутильгав із поля. Перші три очки «Петріотс» набрали після 33-ярдового філдголу Енді Боррегалеса.

Два тачдауни Сент-Брауна

Ресивер «Лайонс» Амон-Ра Сент-Браун, мати якого родом із німецького Леверкузена, відзначився двома тачдаунами у матчі в Німеччині. Спершу він заніс 56-ярдовий тачдаун після прийому м’яча, а в третій чверті додав ще один — на 28 ярдів. Сент-Браун розмовляє німецькою мовою, регулярно приїздив до Німеччини в дитинстві та носить німецький прапор на шоломі.

Ще один тачдаун для Детройта на прийомі оформив Айзек Теслаа. Квотербек «Лайонс» Джаред Гофф завершив гру з 303 ярдами пасом і трьома тачдаунами, водночас зробивши два перехоплення. Єдиний тачдаун «Петріотс» у матчі ДеВіто віддав на 10 ярдів ранінбеку Лену Ларісону.

Читай нас у