Лайтнер пообіцяв допомогти ЦАХАЛу заповнити нестачу 12 тисяч бійців — Jerusalem Post

В Ізраїлі голова Haredi Public Party Моті Лайтнер заявив, що його політична сила допоможе ЦАХАЛу заповнити нестачу 12 тисяч бійців, про яку, за його словами, повідомляє армія. Він вважає, що чоловіки з ультраортодоксальної громади, які не навчаються Торі, мають вступати на військову службу, повідомляє Jerusalem Post.

Шанси на прохід до Кнесету

Лайтнер сказав, що Haredi Public Party розраховує подолати виборчий бар’єр на майбутніх виборах до Кнесету, попри тиск із вимогою знятися з перегонів. За його словами, такий тиск чинять прем’єр-міністр Біньямін Нетаньягу та інші ультраортодоксальні партії.

Очільник політсили послався на внутрішні опитування, які, за його твердженням, показують підтримку на рівні двох-трьох мандатів. Він також заявив, що підтримка партії перевищила 2% і продовжує зростати.

За словами Лайтнера, партії складно точно виміряти підтримку серед харедім, оскільки частина виборців не хоче публічно визнавати свої симпатії. Він стверджує, що деякі прихильники побоюються погроз і насильства через відкриту підтримку політсили, а також повідомив про зростання інтересу до партії серед традиційних виборців.

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Позиція щодо призову

Питання служби харедім є одним із центральних у програмі Haredi Public Party. Лайтнер розділяє чоловіків, які не навчаються Торі, та учнів єшив: перших він закликає брати відповідальність і вступати до армії, тоді як для других підтримує збереження звільнення від служби.

Лайтнер заявив, що Тора, на його переконання, є основою існування громади, тому суперечка щодо служби учнів єшив не буде розв’язана. Водночас він наголосив на необхідності практичних рішень для поповнення армії.

Відповідальність громади

Голова партії також закликав харедім активніше долучатися до економічного життя та сфери безпеки Ізраїлю. На його думку, ультраортодоксальна громада має сприймати державу як свою та брати відповідальність за її майбутнє.

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