ЛаКешу Вомак обвинувачують у неповерненні орендованого авто — The Hill

Обрану до Палати представників США демократку ЛаКешу Вомак, яка перемогла у 14-му виборчому окрузі Північної Кароліни, обвинувачують у нібито неповерненні орендованого автомобіля у 2019 році, повідомляє The Hill. Обвинувачення стосується фелонії класу H.

Перемога на виборах

Вомак перемогла республіканця Тіма Мура, який до цього представляв округ у Палаті представників. The Hill називає її перемогу частиною успіху демократів у Північній Кароліні, де демократи перемогли республіканських кандидатів у низці перегонів.

У жовтні під час передвиборчого заходу Вомак вручили повістку через її неявку за кримінальним викликом, пов’язаним із цією справою. Мур використав обвинувачення у передвиборчій рекламі проти суперниці. Вомак у відповідь заявила, що республіканець використовує невирішене правове питання для нападів на її репутацію.

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Можливі обмеження в Конгресі

Обвинувальний вирок у справі про фелонію сам собою не позбавив би Вомак права бути членкинею Палати представників. Водночас правила Палати передбачають, що законодавець, засуджений до покарання строком на два роки або більше, має утримуватися від голосувань на засіданнях Палати та Комітету всієї Палати.

За даними видання, у такому разі від Вомак також очікуватимуть відмови від призначення до комітетів і партійних керівних посад. Максимальне покарання за фелонію класу H у Північній Кароліні становить два роки, однак конкретний строк залежить від індивідуальних обставин обвинуваченої.

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