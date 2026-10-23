Лахор очолив світовий рейтинг забруднення повітря з AQI 410 — Dawn

Лахор у Пакистані вранці 23 жовтня очолив світовий рейтинг міст із найбільш забрудненим повітрям: індекс якості повітря AQI, за даними платформи IQAir, становив 410. Показник віднесли до категорії «дуже шкідливий для здоров’я». Про це повідомляє Dawn.

Друге місце у рейтингу посів Нью-Делі в Індії з AQI 203, третє — Дакар у Сенегалі з показником 196. Лахор був єдиним пакистанським містом у першій двадцятці списку. Карачі також потрапив до переліку з 21 міста з AQI 110.

Концентрація PM2.5

За оцінкою IQAir, концентрація дрібнодисперсних частинок PM2.5 у Лахорі була у 45,2 раза вищою за рекомендоване Всесвітньою організацією охорони здоров’я середньорічне значення. PM2.5 — це частинки діаметром 2,5 мікрометра або менше, які можуть проникати в кровоносну систему та мозок і за тривалого впливу спричиняти серйозні ускладнення для здоров’я.

Платформа порадила жителям міста не займатися спортом просто неба, тримати вікна зачиненими, користуватися масками надворі та, за можливості, встановлювати очищувачі повітря в приміщеннях.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Дані місцевого моніторингу

Платформа моніторингу якості повітря уряду провінції Пенджаб зафіксувала для Лахора AQI 339 об 11:00 у четвер. Цей показник, сформований на основі даних із десяти станцій у місті, також класифікували як «дуже шкідливий для здоров’я». За даними Dawn, розбіжність між показниками двох систем може бути пов’язана з відмінностями у станціях моніторингу, періодах усереднення та методиках вимірювання.

Правозахисник Шейх Сакіб заявив Dawn, що через смог його двоє дітей мають інфекції горла, та розкритикував дії влади щодо зменшення забруднення. Він припустив, що відвідуваність шкіл може скоротитися вдвічі, оскільки батьки перестануть відправляти дітей на навчання через погіршення якості повітря. Сакіб також заявив, що бачить спалювання рослинних решток уздовж автомагістралей, а на дорогах Лахора — транспорт, який викидає дим.

2 жовтня Лахор уже очолював список IQAir із AQI 167, який тоді визначили як «шкідливий для здоров’я». Раніше цього тижня Служба моніторингу атмосфери Copernicus Європейського Союзу також віднесла Лахор до міст із «надзвичайно низькими» рівнями озону.

Читай нас у