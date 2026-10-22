Лахорський суд надіслав повідомлення секретарю МЗС у справі затриманих в ОАЕ — Dawn

Високий суд Лахора в Пакистані надіслав секретарю Міністерства закордонних справ Асіму Іфтіхару повідомлення у двох окремих позовах про неповагу до суду. Вони стосуються ймовірного невиконання попереднього рішення у справі двох пов’язаних із партією PTI громадян Пакистану, затриманих в Об’єднаних Арабських Еміратах, повідомляє Dawn.

14 вересня суд доручив секретарю МЗС розглянути та ухвалити рішення протягом 15 днів щодо звернень, пов’язаних із затриманням Саїда Салмана Рази Заїді та Мухаммада Джунайда Джаханґіра.

Відповідь до 29 жовтня

Позови про неповагу до суду розглянув суддя Садік Мехмуд Хуррам. Представник заявників баристер Абузар Салман Ніазі стверджував, що обидва чоловіки досі не мають консульського й дипломатичного доступу та правової допомоги.

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За словами адвоката, заявників формально не повідомили про рішення за їхніми зверненнями, хоча після постанови суду минув значний час. Ніазі просив розпочати провадження щодо неповаги до суду через імовірне невиконання рішення. Після первинного розгляду суддя видав повідомлення секретарю МЗС для подання відповіді до 29 жовтня.

Обставини затримання

У головному позові адвокат заявив, що Заїді зник зі свого помешкання в Шарджі 27 вересня 2024 року, після чого його взяла під варту влада ОАЕ. Дружина Заїді Фар’ял Зайнаб, за твердженням адвоката, не отримала чіткої інформації про обвинувачення проти чоловіка, перебіг судового розгляду, можливий вирок і повний пакет судових матеріалів.

Джаханґіра, за словами Ніазі, затримали 24 вересня 2024 року в аеропорту Дубая, коли він повертався із Саудівської Аравії. Його батько Мухаммад Ібрагім оскаржив імовірну нездатність федерального уряду та МЗС забезпечити ефективний консульський захист і правову допомогу. Заявники просять надати чоловікам консульську та правову допомогу, отримати їхні судові документи й ужити дипломатичних кроків для їхнього повернення до Пакистану.

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