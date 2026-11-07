Лахорський високий суд відхилив петицію щодо законодавства про зґвалтування у шлюбі — Dawn

Лахорський високий суд у Пакистані відхилив петицію в суспільних інтересах, авторка якої просила зобов’язати федеральну та провінційну владу вжити законодавчих заходів щодо зґвалтування у шлюбі. Суддя Абхер Гул Хан постановила, що конституційний суд не може примусити законодавчий орган ухвалити певний закон або запровадити новий склад кримінального правопорушення, повідомляє Dawn.

Вимоги петиції

Петицію подала адвокатка Арідж Сохаїл Бхатта. Вона заявила, що працювала з жінками, які скаржилися на сексуальні дії без їхньої згоди у шлюбі. Заявниця стверджувала, що в законодавстві немає окремої правової бази для сексуального насильства в подружжі, та просила вжити законодавчих заходів, зокрема внести зміни до статей 375 і 376 Кримінального кодексу Пакистану.

Суддя наголосила, що рішення не означає схвалення насильства чи жорстокого поводження у шлюбі й не перешкоджає парламенту або провінційним законодавчим зборам розглянути це питання.

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Межі повноважень суду

Хан зазначила, що Конституція Пакистану розподіляє повноваження між законодавчою, виконавчою та судовою гілками влади, а судовий контроль не дозволяє судам перебирати законодавчі функції. За її словами, стаття 199 Конституції дає високому суду право видавати розпорядження для забезпечення основних прав, але це відрізняється від примусу законодавців ухвалити конкретний закон.

Суддя також послалася на конституційні положення про захист безпеки, гідності та рівності людини, а також на норми, що дозволяють спеціальний захист жінок. Водночас вона зазначила, що вимога держави захищати шлюб і сім’ю не може бути дозволом на насильство щодо одного з подружжя.

За словами судді, парламент і провінційні асамблеї мають повноваження ухвалювати закони з кримінального права, процедури та доказів. Вона вказала, що заявниця не оскаржувала конкретну норму як неконституційну та не вказала на невиконання владою чинного юридичного обов’язку.

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