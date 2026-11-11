Ламарре-Кондон заперечив створення фальшивого профілю Берда в Grindr — The Guardian

В Австралії колишній поліцейський Бо Ламарре-Кондон під час слухань у Верховному суді штату Новий Південний Уельс заперечив, що створював фальшивий профіль Джессі Берда в застосунку для знайомств Grindr після їхнього розставання.

Свідчення в суді

Як повідомляє The Guardian, раніше друг Ламарре-Кондона дав свідчення, що той створював фальшиві профілі Берда в Grindr та інших застосунках. Під час перехресного допиту прокурором Бреттом Гетфілдом Ламарре-Кондон заявив, що цього не було.

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Водночас обвинувачений сказав, що після розриву з Бердом намагався створити обліковий запис з електронною адресою, яку він вважав адресою чоловіка, з яким зустрічався Берд. За його словами, він хотів перевірити, чи є ця адреса активною в застосунку, щоб з'ясувати, чи перебував той чоловік в ексклюзивних стосунках із Бердом. Ламарре-Кондон додав, що не створював і не використовував обліковий запис від імені цієї людини.

Обвинувачення у вбивстві

Бо Ламарре-Кондона обвинувачують у тому, що він смертельно поранив пострілами Джессі Берда та його нового партнера Люка Девіса в будинку Берда в районі Паддінгтон у Сіднеї 19 лютого 2024 року. За даними обвинувачення, для цього використали службову зброю поліцейського. Він не визнав вини за двома пунктами обвинувачення у вбивстві та за обвинуваченням у незаконному проникненні до житла за обтяжувальних обставин. Судовий розгляд перед суддею Наталі Адамс триває.

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