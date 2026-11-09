Lamborghini передала саудівським клієнтам два унікальні Revuelto — Motor1

Lamborghini передала саудівським клієнтам два унікальні суперкари Revuelto Ad Personam KSA Edition. Автомобілі вручили на підприємстві компанії в Сант-Агата-Болоньєзе, Італія, під час церемонії La Prima для покупців, які забирають машини особисто, повідомляє Motor1.

Обидва автомобілі мають шильдики Ad Personam KSA Edition і позначення «1 of 2», що вказує на створення пари унікальних машин, а не серії для інших покупців. Ціну цих Revuelto виробник не розкрив. Дизайн автомобілів натхненний формами та кольорами дюн Аравійської пустелі.

Два варіанти пустельного дизайну

Перший Revuelto пофарбували в матовий Bianco Phanes. На кузов нанесли графіку, що імітує дюни, кольору Nero Nemesis, а також тонкі смуги Verde Speranza. Дах, передні стійки, аеродинамічні плавці та заднє антикрило оздобили глянцевим вуглепластиком.

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Другий автомобіль отримав глянцевий колір Bianco Monocerus, графіку дюн Nero Noctis і матові акценти Verde Rodope. Для його кузова використали матовий карбон, а також ковані колеса Altanero діаметром 21 дюйм спереду та 22 дюйми ззаду.

Інтер’єр і технічна частина

Салони обох машин виконані зі шкіри Nero Ade та оздоблені вуглепластиком. Вишивка в інтер’єрі повторює лінії дюн, а на задній частині салону розміщено панель зі словом «спадщина» арабською мовою. З боку водія та пасажира встановлені карбонові таблички із позначенням KSA Edition.

Технічну частину персоналізація не змінила. Обидва Revuelto мають гібридну силову установку: атмосферний 6,5-літровий V12 працює разом із трьома електромоторами, восьмиступеневою коробкою передач із подвійним зчепленням та повним приводом з електронним керуванням. Сукупна потужність становить 1015 кінських сил, прискорення від 0 до 62 миль на годину займає 2,5 секунди, а максимальна швидкість перевищує 217 миль на годину.

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