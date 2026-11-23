«Барселона» у заяві, оприлюдненій у понеділок, 23 листопада, повідомила, що 19-річний нападник Ламін Ямаль пропустить матч Ліги чемпіонів проти «Сабаха» в Азербайджані. Зустріч запланована на середу. Причиною в клубі назвали дискомфорт у правій щиколотці. Про це з посиланням на заяву клубу повідомляє Channel NewsAsia.

Матч проти «Вільярреала»

Ямаль провів на полі весь матч чемпіонату Іспанії проти «Вільярреала», у якому «Барселона» перемогла з рахунком 3:2. У нинішньому сезоні він виходив у стартовому складі в кожному з усіх 17 матчів, проведених «Барселоною».

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У клубі очікують, що нападник буде готовий зіграти в недільному матчі Ла Ліги проти «Депортіво Ла-Корунья».

Інші кадрові втрати

Через травми матч із «Сабахом» також пропустять Хаві Еспарт і Руні Барджі. Пау Кубарсі, Андреас Крістенсен та Родрі Ернандес також можуть не зіграти: їхня участь у зустрічі залишається під питанням.

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