Лана Дель Рей відзначила вихід гри Grand Theft Auto 6 поїздкою Маямі та публікацією фотографій із унікальною сумкою Birkin, оформленою в стилі вигаданого Vice City. Маямі надихнуло розробників гри на створення цього міста.

Сумка та поїздка містом

Як повідомляє NME, виробник сумки Prive Porter заявив, що продав Дель Рей цей єдиний екземпляр. Співачка опублікувала в Instagram добірку світлин із Маямі та аксесуаром.

Радіостанція і новий трек

Дель Рей також стала однією з ведучих внутрішньоігрової радіостанції Back Country Radio у Grand Theft Auto 6. Разом із чоловіком Джеремі Дюфреном і Морганом Волленом вона представляє композиції в жанрі «ренегат-кантрі».

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Новий трек виконавиці Crazy For You увійшов до альбому Grand Theft Auto 6: The Album, який містить 34 композиції та вийшов разом із грою 19 листопада. У коментарі Rolling Stone Дель Рей назвала участь у проєкті особливою та привілеєм і сказала, що не може дочекатися можливості зіграти в нову частину серії.

Rockstar Games повідомила, що за перший день після релізу Grand Theft Auto 6 зібрала понад 3,8 млрд доларів продажів. У компанії заявили, що це був найбільший запуск в історії індустрії розваг.

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