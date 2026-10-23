Ландау заявив про найтіснішу узгодженість США з урядом Аргентини — Buenos Aires Times

Заступник державного секретаря США Крістофер Ландау під час візиту до Буенос-Айреса заявив, що адміністрація президента Дональда Трампа найбільш тісно узгоджена саме з урядом Аргентини. На пресконференції з міністром закордонних справ Аргентини Пабло Кірно він зазначив, що США не мають у світі іншої країни, з урядом якої були б настільки узгоджені.

Ландау похвалив адміністрацію президента Хав’єра Мілея за зусилля із залучення іноземних інвестицій. За його словами, Аргентина має ресурси, щоб стати економічною наддержавою, а нинішній уряд створив умови для нового «золотого віку» країни та сприяє приходу іноземних інвесторів, повідомляє Buenos Aires Times.

Заяви посла США викликали суперечки

Виступ Ландау пролунав через два дні після заяви посла США в Аргентині Пітера Ламеласа, який пов’язав подальшу підтримку Вашингтона з політичним курсом країни після 2027 року. Мілей, який має намір балотуватися на переобрання наступного року, є одним із найближчих союзників Трампа в Латинській Америці.

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Ламелас заявив, що США підтримують уряд Мілея та аргентинців за умови руху країни «у правильному напрямку: праворуч, а не ліворуч». Він також згадав потенційні інвестиційні проєкти обсягом до 20 млрд доларів, не навівши подробиць.

Кібербезпека та візові переговори

Кірно відкинув твердження, що підтримка США має політичні умови. За його словами, умовою є продовження курсу на економічне зростання, макроекономічний порядок і фіскальну збалансованість.

Під час візиту Ландау Вашингтон також оголосив про виділення 15 млн доларів на допомогу Аргентині у створенні Національного операційного центру з кібербезпеки. Крім того, сторони працюють над можливим візитом віцепрезидента США Джей Ді Венса у листопаді та продовжують переговори про можливе приєднання Аргентини до американської програми безвізового в’їзду.

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