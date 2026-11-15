Landmark розслідує несанкціонований доступ до даних Shukran в ОАЕ — The National

В Об’єднаних Арабських Еміратах дубайська Landmark Group розслідує кіберінцидент, пов’язаний із несанкціонованим доступом до даних клієнтів її програми лояльності Shukran. Компанія повідомила, що йдеться про імена, контактні дані та дати народження. Про це повідомляє The National.

Початкова оцінка інциденту, оприлюднена на сайті Shukran, станом на суботу не змінилася. У цій оцінці компанія назвала імена клієнтів, контактні дані та дати народження серед інформації, якої стосувався інцидент.

Ризики використання персональних даних

Експерти з кібербезпеки застерігають, що навіть базова інформація про людину може бути цінною для зловмисників. Дослідник Group-IB Мохамед Емам зазначив, що витік не обов’язково має містити фінансові дані, аби створити можливості для шахрайства.

За його словами, імена та номери телефонів можуть допомогти злочинцям створювати переконливі фішингові повідомлення або видавати себе за представників компаній. Такі дії можуть бути спрямовані на те, щоб схилити людину розкрити додаткові відомості, коди підтвердження чи облікові дані.

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Як можуть використовувати дані

Емам повідомив, що викрадені відомості можуть з’явитися на форумах кіберзлочинців, нелегальних онлайн-майданчиках або в приватних каналах обміну повідомленнями протягом кількох годин після їх отримання. Водночас не кожен витік одразу оприлюднюють або виставляють на продаж: зловмисники можуть зберігати інформацію для власних операцій чи передавати її приватно.

Провідний дослідник Kaspersky Магер Ямут додав, що такі дані можуть поєднувати з інформацією з попередніх витоків, формуючи детальніші профілі потенційних жертв. Це може полегшити цільові фішингові атаки, спроби захоплення облікових записів, шахрайство з персональними даними або фінансові афери.

Генеральний директор ThreatLocker Денні Дженкінс наголосив, що локалізація інциденту не усуває ризику для постраждалих клієнтів. За його оцінкою, персональні дані можуть потрапити до інших злочинних груп і використовуватися для подальших атак на споживачів.

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