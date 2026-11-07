Ландо Норріс здобув поул у Сан-Паулу після зливи — Channel NewsAsia

Пілот McLaren Ландо Норріс здобув поул-позицію на Гран-прі Сан-Паулу Формули-1 у Бразилії. Кваліфікацію на автодромі Інтерлагос у Сан-Паулу надовго призупинили через проливний дощ.

Третій поул поспіль

Норріс забезпечив McLaren поул на етапі в Сан-Паулу третій рік поспіль, повідомляє Channel NewsAsia. Британський пілот показав найкращий час у кваліфікації, що відбулася в суботу, 7 листопада.

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Зміни на стартовій решітці

Другий час у кваліфікації показав Джордж Расселл із Mercedes, однак через штраф він втратить п’ять позицій на стартовій решітці. Його напарник Кімі Антонеллі, якого джерело називає новоспеченим чемпіоном, стартуватиме з першого ряду.

Шарль Леклер із Ferrari став четвертим у кваліфікації, але також отримає штраф у вигляді втрати десяти позицій. Унаслідок цього пілот Racing Bulls Ліам Ловсон має стартувати третім, а Ніко Гюлькенберг з Audi — четвертим.

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