LangChain залучив $300 млн за оцінки $3 млрд — TechCrunch

Стартап LangChain, який розробляє програмне забезпечення для створення та управління ШІ-агентами, залучив $300 млн у раунді фінансування Series C. Оцінка компанії за підсумками раунду становила $3 млрд, повідомляє TechCrunch.

Учасники раунду

Раунд очолила інвестиційна компанія CapitalG. У фінансуванні також взяли участь сінгапурський фонд GIC, DFJ Growth, IVP і Sapphire Ventures. Приблизно роком раніше LangChain залучив $125 млн за оцінки $1,25 млрд у раунді, який очолювала IVP. Таким чином, поточна оцінка компанії перевищує попередню більш ніж удвічі.

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Платформа LangSmith

LangChain розпочав роботу у 2022 році як популярний проєкт із відкритим кодом. Він був призначений для виконання завдань, із якими ранні великі мовні моделі справлялися складно, зокрема пошуку в інтернеті, виклику API та взаємодії з базами даних.

Надалі компанія зосередилася на управлінні ШІ-агентами через свою платформу LangSmith. LangChain заявляє, що цей продукт не прив'язує користувачів до певної моделі, хмарної інфраструктури чи екосистеми. Компанія також стверджує, що LangSmith дає змогу контролювати поведінку агентів. За її даними, платформа має 7 тисяч клієнтів, серед яких Harvey, Rippling, Clay, NVIDIA, Toyota та Salesforce.

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