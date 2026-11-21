Гірськолижниця Лара Колтурі, яка представляє Албанію, перемогла у жіночому слаломі на етапі Кубка світу в австрійському Гурглі. Це перша перемога в Кубку світу як у кар’єрі 20-річної спортсменки, так і в історії Албанії, повідомляє Channel NewsAsia.

Перемога в Гурглі

Колтурі подолала дві спроби на трасі Кірхенкар за 1 хвилину 45,47 секунди. Шведська спортсменка Сара Гектор, яка після першої спроби посідала сьоме місце, стала другою з відставанням 0,27 секунди.

Лідерка після першої спроби Анна Свенн Ларссон зі Швеції завершила змагання третьою, поступившись переможниці 0,30 секунди. У першій спробі 35-річна шведка випереджала Колтурі на 0,24 секунди, а італійка Лара делла Меа йшла третьою, програючи лідерці ще дві соті секунди. У другій спробі делла Меа втратила позиції та фінішувала дев’ятою.

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Вдалий старт сезону

Перед етапом у Гурглі Колтурі двічі поспіль посідала друге місце на початку сезону. Зокрема, у стартовому гігантському слаломі в Зельдені вона не здобула перемогу з різницею лише в одну соту секунди.

Свенн Ларссон претендувала на першу перемогу на Кубку світу майже за три роки. Її дві попередні перемоги на турнірі також були здобуті у слаломі, а востаннє вона піднімалася на найвищу сходинку подіуму у лютому 2024 року. Американка Мікаела Шиффрін цього сезону скоротила кількість стартів у слаломі, зосередившись більше на гігантському слаломі та супергіганті.

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