У Турині, Італія, «Лаціо» переміг «Торіно» з рахунком 2:1 та продовжив безпрограшну серію в чемпіонаті Італії. Римська команда набрала 35 очок і на три бали випереджає «Інтер», який у своєму матчі розгромив «Дженоа» — 4:0, повідомляє Channel NewsAsia.

Два голи до перерви

Гості витримали стартовий тиск «Торіно», а наприкінці першого тайму забили двічі за дві хвилини. Рахунок відкрив Олівер Провстгорд, який головою замкнув подачу з кутового. Невдовзі Маттія Дзакканьї перехопив м’яч у центрі поля, віддав передачу на Густава Ісаксена, а данець увійшов до штрафного майданчика й пробив у дальній кут.

На початку другого тайму воротар «Лаціо» Крістос Мандас перевів у стійку удар Джованні Сімеоне. Згодом Че Адамс скоротив відставання «Торіно» ударом головою, однак римляни втримали переможний рахунок. «Лаціо», який минулого сезону фінішував дев’ятим, має найкращий захист у лізі та на 17 очок більше, ніж на цій стадії попереднього чемпіонату.

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Інтер забив чотири м’ячі Дженоа

«Інтер» вирішив долю зустрічі з «Дженоа» ще до перерви. Лаутаро Мартінес, який уперше з вересня вийшов у стартовому складі в матчі ліги, відкрив рахунок на 29-й хвилині після передачі Анді Діуфа. Згодом відхилена передача Мартінеса знайшла Маркуса Тюрама, який забив у розвороті, а Петар Сучич реалізував пенальті наприкінці першого тайму.

Другий м’яч Тюрама в матчі вийшов випадковим: передача Ніколо Барелли вздовж лінії воріт після рикошету від захисника влучила у гомілку форварда й опинилася у сітці. «Інтер» піднявся на друге місце, тоді як «Рома» перед недільною грою з «Монцою» мала на очко менше.

Перемога Фрозіноне

У ще одному суботньому матчі «Фрозіноне» переміг «Парму» з рахунком 3:0. Томаш Бобчек у своєму першому матчі у стартовому складі оформив хет-трик у другому таймі. Для команди, що підвищилася в класі, це була шоста поспіль домашня перемога, яка вивела її на шосту позицію, тоді як «Парма» опустилася до зони вильоту.

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