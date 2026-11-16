Латвія може оплатити полігон Селія з оборонного бюджету — Baltic News Network

Латвія може профінансувати будівництво військового навчального полігону Селія безпосередньо з оборонного бюджету замість державно-приватного партнерства. Про таку можливість міністр фінансів Маріс Кучінскіс заявив в інтерв’ю агенції LETA, повідомляє Baltic News Network.

Альтернатива державно-приватному партнерству

За словами Кучінскіса, нові макроекономічні прогнози свідчать, що кошти на проєкт, можливо, не доведеться залучати поза межами державного бюджету. Міністерство оборони розглядало модель державно-приватного партнерства, за якої держава виплачувала б кошти за об’єкти протягом багатьох років.

Міністр зазначив, що така схема дала б змогу розтягнути платежі в часі, проте загальна вартість проєкту зрештою могла б зрости вдвічі. Він порівняв цей механізм з іпотекою, коли потрібних коштів немає одразу.

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Рішення Eurostat і строки робіт

Вибір моделі фінансування залежить, зокрема, від рішення статистичної служби ЄС Eurostat щодо можливості не враховувати проєкт державно-приватного партнерства в бюджетному дефіциті. Кучінскіс сказав, що Eurostat не демонструє готовності до поступок, а Литва вже отримала відмову щодо подібної схеми.

Остаточного прогнозу щодо фінансування полігону безпосередньо з оборонного бюджету міністр не зробив. Він повідомив, що з Європейським інвестиційним банком уже провели значну роботу, а уряд ще має ухвалити рішення. За оцінкою Кучінскіса, будівництво триватиме щонайменше чотири-п’ять років.

Раніше програма TV3 Nekā personīga повідомляла, що план фінансування нової військової бази та армійських складів на полігоні Селія залишався невизначеним. Якщо витрати доведеться включити до запланованих оборонних видатків на рівні 5% ВВП, інші плани військового розвитку можуть суттєво сповільнити.

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