Латвія може заморозити Rail Baltica за браку фінансування ЄС — Baltic News Network

Латвія може заморозити реалізацію залізничного проєкту Rail Baltica, якщо не зможе залучити достатнє фінансування Європейського Союзу. Таку можливість допустив міністр фінансів Латвії Маріс Кучінскіс, повідомляє Baltic News Network.

За словами міністра, щорічне державне співфінансування проєкту могло б становити близько 150 млн євро за умови отримання коштів ЄС через програму Connecting Europe Facility. Кучінскіс назвав залучення такого фінансування найскладнішим питанням для країни.

Межа державного фінансування

Кучінскіс заявив, що Міністерство транспорту та Міністерство фінансів розрахували можливий обсяг витрат Латвії. За його словами, держава могла б додатково спрямувати кількадесят мільйонів євро, довівши свій щорічний внесок до 200 млн євро, зокрема для фінансування управління проєктом.

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Міністр оцінив цей внесок у 15% співфінансування з боку держави. За його словами, загальний обсяг фінансування проєкту за такого підходу становив би приблизно 1 млрд євро на рік, а завершити Rail Baltica можна було б у 2041 році. Кучінскіс вважає, що без збільшення зовнішньої підтримки проєкт є надто дорогим для країни з населенням близько 1,5 млн осіб і низькою щільністю населення.

Можливе призупинення проєкту

Міністр наголосив, що Латвія не планує підвищувати податки заради будівництва залізниці та не може спрямувати на нього всі інші європейські структурні фонди, призначені для доріг, шкіл та інших інвестицій. За його словами, прем’єр-міністр порушує питання фінансування перед відповідальними посадовцями у Брюсселі.

Кучінскіс також зазначив, що Латвії доведеться виконувати чинні контрактні зобов’язання щодо Rail Baltica. За його словами, найдорожчою частиною проєкту є міст через Даугаву поблизу Саласпілса. На думку міністра, військове значення залізниці нині пов’язане передусім зі сполученням військових полігонів і забезпеченням доступу до них.

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