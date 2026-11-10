Латвія не допустить російських саночників до стартів у Сігулді — Baltic News Network

Латвія не допустить російських саночників до етапу Кубка світу із санного спорту, який на початку січня має відбутися в Сігулді, навіть якщо їм нададуть нейтральний статус. Про це заявив президент Латвійської федерації санного спорту Клавс Васкс, повідомляє Baltic News Network.

Голосування у міжнародній федерації

12 листопада Міжнародна федерація санного спорту проведе позачерговий конгрес, на якому вирішуватиме, чи дозволяти російським саночникам брати участь у змаганнях як нейтральним спортсменам. Латвія голосуватиме проти такого рішення, однак Васкс визнав, що її голос може не стати вирішальним.

За його словами, латвійська сторона вже повідомила міжнародну федерацію, що закон про спорт не дозволяє російським спортсменам змагатися на території країни навіть за нейтрального статусу. Латвійська федерація санного спорту планує провести етап Кубка світу без російських і нейтральних учасників.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Обмеження на в’їзд

Більшість членів збірної росії з санного спорту раніше оголосили небажаними особами в Латвії, тому вони не можуть в’їжджати до країни. Торік міністерка закордонних справ Байба Браже внесла 14 російських саночників до переліку небажаних осіб на невизначений строк.

Васкс також заявив, що розіслав національним федераціям лист із засудженням ідеї повернення російських спортсменів до міжнародних змагань. Він наголосив, що латвійська сторона не бачить для них місця в санній спільноті, доки тривають ракетні удари та страждання близьких українських спортсменів. Представник Міністерства освіти і науки Латвії Олександрс Самойловс закликав зберігати цю позицію та не допустити повернення російських спортсменів до міжнародних стартів.

Читай нас у