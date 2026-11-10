Латвія оголосила помаранчеву повітряну тривогу в Лудзенському краї — LSM English

Національні збройні сили Латвії оголосили помаранчевий рівень повітряної тривоги в Лудзенському краї через потенційну загрозу повітряному простору країни. Мешканцям територій, яких стосується попередження, на мобільні телефони надіслали сповіщення, повідомляє LSM English.

Що означає помаранчевий рівень

Латвійські військові застосовують дворівневу систему сповіщень через мобільний зв’язок. Жовтий рівень є інформаційним повідомленням про можливу загрозу в повітряному просторі й не передбачає негайних дій населення.

За поясненням Національних збройних сил Латвії, помаранчевий рівень означає підтверджену загрозу в повітряному просторі та потребу негайно виконувати вказівки в районах дії попередження.

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Рекомендації для мешканців

Людям у приміщеннях рекомендують укритися там, де між ними та зовнішньою частиною будівлі є щонайменше дві стіни. Тим, хто перебуває в автомобілі, радять оцінити обстановку: продовжити рух до безпечного місця або вийти з машини, відійти від дороги й знайти найближче укриття.

У разі звуку вибуху слід залишатися в приміщенні та триматися подалі від вікон і дверей. Після вибуху не варто виходити назовні до повідомлення екстрених служб або щонайменше 10 хвилин після останнього вибуху. Військові також закликали не публікувати фото й відео в соціальних мережах, аби не поширювати дезінформацію та не розкривати оборонні позиції.

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