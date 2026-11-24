Уряд Латвії планує вже наступного місяця обговорити можливе закриття сухопутного кордону з Російською Федерацією — державою-агресором. Прем’єр-міністр Андріс Кулбергс доручив міністерствам закордонних справ і транспорту підготувати позицію щодо потенційних обмежень з огляду на ризики для національної безпеки та можливий вплив на транзит і рух транспорту в Балтійському регіоні, повідомляє The Moscow Times.

Уряд має узгодити позицію

Міністр внутрішніх справ Яніс Домбрава заявив, що новосформований уряд має виробити спільне розуміння щодо кордону, перш ніж ухвалювати рішення про закриття пунктів пропуску. Латвійський парламент затвердив склад нового кабінету минулого тижня після жовтневих парламентських виборів.

Раніше Кулбергс закликав Європейський Союз закрити кордони для всіх громадян Росії. Він аргументував це тим, що уряди європейських країн не можуть належно перевіряти тисячі росіян, які продовжують подорожувати до ЄС.

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Вплив рішення Естонії

Обговорення в Латвії відбувається на тлі підготовки Естонії до закриття пунктів пропуску на російському кордоні наступного вівторка. Естонія пов’язала це рішення із заявами про ймовірну російську диверсію проти місцевого виробника безпілотників. Росія відкинула ці звинувачення, а МЗС держави-агресора викликало найвищого за рангом естонського дипломата в Москві через заплановане закриття, яке, як очікується, триватиме щонайменше шість місяців.

Голова Державної прикордонної охорони Латвії Гунтіс Пуятс попереджав, що закриття естонських переходів може спричинити довгі черги на латвійських пунктах пропуску та потребуватиме понаднормової роботи прикордонників. Водночас закриття латвійських пунктів, за його словами, дозволило б перекинути більше персоналу на патрулювання.

Минулого місяця латвійська влада також звинуватила Росію та Білорусь у спробі примусово переправити через кордон майже два десятки мігрантів. За твердженням влади, люди, які проникли через кордон, пошкодили електричне обладнання та викрали камери спостереження, після чого повернулися на територію Білорусі. Мінськ ці звинувачення заперечив.

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