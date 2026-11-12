Латвія пропонує продовжити режим на кордоні до червня 2027 — Baltic News Network (BNN)

Міністерство внутрішніх справ Латвії запропонувало продовжити режим посиленої охорони на кордоні з Білоруссю до 30 червня 2027 року. Нині цей режим діє до кінця 2026 року. Проєкт рішення міністерство підготувало для розгляду урядом, повідомляє Baltic News Network.

Причини продовження режиму

У МВС Латвії заявили, що міграційний тиск на латвійсько-білоруському кордоні залишається високим. Відомство також повідомило про зміну тактик, які, за його оцінкою, застосовують для підриву цілісності державного кордону.

Попри споруджену на цій ділянці прикордонну інфраструктуру, там фіксують випадки навмисного пошкодження обладнання, зокрема камер відеоспостереження та електророзподільчих шаф. Також виявляли випадки незаконного перетину кордону через тунелі й агресивну поведінку щодо працівників, залучених до охорони кордону.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Міністерство вважає, що провокації та гібридні загрози на кордоні можуть тривати, а незаконну міграцію використовують для тиску на Латвію, а також на зовнішні кордони ЄС і НАТО. У відомстві також наголосили на потребі узгоджених дій країн регіону для підтримання співставного рівня охорони кордонів із Білоруссю.

Статистика перетинів

За даними агентства LETA, станом на 10 листопада 2026 року на латвійсько-білоруському кордоні 12 857 людям запобігли в незаконному перетині кордону. У 2025 році таких осіб було 12 046, а 31 нерегулярному мігранту дозволили в’їзд до Латвії з гуманітарних причин.

У 2024 році прикордонники запобігли незаконному перетину кордону 5 388 особами, у 2023 році — 13 863, у 2022 році — 5 286. За даними джерела, Латвія зазнає міграційного тиску, який, як стверджує влада країни, організовує Білорусь, із серпня 2021 року.

Читай нас у