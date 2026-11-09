Латвія викопала 4 км ровів на східному кордоні — LSM English

У Латвії триває будівництво Балтійської лінії оборони вздовж східного кордону: там риють протитанкові рови та встановлюють бетонні загородження, відомі як «зуби дракона». Наразі вздовж кордону вже викопали чотири кілометри ровів, а «зуби дракона» виклали на ділянці завдовжки п’ять кілометрів, повідомляє LSM English.

Плани укріплення кордону

Загалом на першому етапі планують викопати протитанкові рови протяжністю 89 кілометрів. Перші 27 кілометрів мають завершити наступної весни. Роботи, за даними Національної гвардії Латвії, продовжуватимуть і взимку.

На ділянці в Балвському краї бетонні загородження розміщують у три ряди. Кожен елемент важить приблизно півтори тонни та має висоту трохи понад метр. Згодом там мають викопати протитанковий рів завглибшки трохи більш як два метри.

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Природні та штучні перешкоди

Сумарна довжина латвійського кордону з росією та Білоруссю перевищує 450 кілометрів. Укріплення зводитимуть не на всій його протяжності: болота, озера й густі ліси на окремих ділянках слугують природними перешкодами для руху важкої техніки. Штучні бар’єри облаштовують там, де техніка потенційного противника могла б пересуватися легше.

На одній із ділянок Балвського краю вже викопали рови завширшки понад п’ять метрів; пізніше їх доповнять «зубами дракона». У Національній гвардії пояснили, що для подолання ровів потрібні засоби для засипання або бойові мости, а для розчищення бетонних загороджень — інші спеціальні системи.

До 2029 року на військове укріплення кордону передбачено 303 млн євро. Ці кошти планують витратити не лише на рови та бетонні перешкоди, а й на розвиток інших оборонних систем.

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