Латвійська національна авіакомпанія airBaltic може вичерпати грошові резерви в першій половині грудня, якщо не отримає доступу до додаткового фінансування під час реструктуризації. У такому разі перевізник не зможе продовжувати роботу та буде змушений розпочати ліквідацію, повідомляє Baltic News Network з посиланням на документи, подані до Суду США з питань банкрутства Південного округу Нью-Йорка.

16 листопада компанія подала до суду відповідь на заперечення частини власників забезпечених облігацій із погашенням у 2029 році. Вони виступають проти надання новим кредиторам пріоритетного забезпечення над активами, які вже перебувають у заставі за цими облігаціями.

Суперечка щодо фінансування

Віцеголова фінансового радника авіакомпанії Seabury Global Aviation Advisors Стефан Крастев у додатковій декларації зазначив, що аналіз операційних прогнозів і прогнозів грошових потоків вказує на ризик вичерпання коштів без решти траншів DIP-фінансування. Це фінансування airBaltic залучає в межах процедури Chapter 11.

airBaltic потребує судового дозволу, щоб надати новим кредиторам пріоритетне забезпечення. Це необхідно для залучення другого траншу обсягом до 125 млн євро та третього — до 50 млн євро. За даними компанії, вона отримала три пропозиції фінансування, і всі потенційні кредитори вимагали такого пріоритету. Після початку процедури Chapter 11 перевізник також шукав альтернативні варіанти, однак пропозицій без цієї умови не отримав.

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Активи та графік слухань

Компанія запропонувала захистити інтереси власників облігацій заставою нижчого пріоритету на додаткові активи: восьми літаках Airbus A220, семи запасних двигунах і авіасимуляторі. Суд ще не вирішив, чи є цих заходів достатньо та чи можуть нові кредитори отримати пріоритетне забезпечення.

Крастев оцінив вартість забезпечення облігаціонерів приблизно у 251 млн євро за умови продовження роботи airBaltic. У разі ліквідації вона, за його розрахунками, може скоротитися до 28,5–56,1 млн євро. Головне слухання щодо пріоритету нового фінансування перенесли з 17–18 листопада на 9 грудня, а за потреби воно триватиме також 10 грудня.

У жовтні суд уже схвалив структуру DIP-фінансування обсягом до 350 млн євро, але питання пріоритету застави для нових кредиторів залишилося невирішеним. airBaltic заявляє, що рейси та обслуговування пасажирів наразі виконуватимуться за розкладом, а чинні квитки й бронювання залишаються дійсними.

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