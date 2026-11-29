У США Майк Лав і Браян Вілсон, пов’язані з гуртом The Beach Boys, завершили свої останні публічні концерти композицією Fun, Fun, Fun 1964 року. Останній виступ Лава відбувся 11 жовтня 2026 року в Ryman Auditorium у Нешвіллі, штат Теннессі, а Вілсон востаннє вийшов на сцену 26 липня 2022 року в Pine Knob Music Theatre у Кларкстоні, штат Мічиган.

Останній виступ Майка Лава

Як повідомляє Rolling Stone, у Нешвіллі Лава повільно супроводили на сцену. Видання пише, що музикант, який помер трохи більш як за місяць після цього шоу, імовірно, розумів, що цей концерт стане для нього останнім. На той час він не міг стояти, співати чи звернутися до глядачів, окрім короткої подяки за присутність.

У сеті прозвучали хіти The Beach Boys 1960-х років, зокрема Do It Again, Surfer Girl, Don’t Worry Baby та I Get Around. Концерт завершився виконанням Fun, Fun, Fun. Основну вокальну партію на цьому номері виконав клавішник гастрольного складу Кріс Крон, який приєднався до гурту раніше того року після відходу Брюса Джонстона.

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Фінал концерту Браяна Вілсона

Вілсон дав останній концерт у Кларкстоні за чотири роки до виступу Лава. За словами вокаліста Метта Джардіна, рішення зробити шоу в Мічигані останнім ухвалили безпосередньо перед виходом на сцену. Під час виконання Fun, Fun, Fun головну вокальну партію виконав Ел Джардін, тоді як Вілсон спостерігав за глядачами.

Лав і Вілсон були двоюрідними братами та учасниками The Beach Boys. Їхнє суперництво неодноразово ставало публічним і доходило до судових розглядів, зокрема 1992 року. Rolling Stone зазначає, що роль Лава у написанні тексту Fun, Fun, Fun не заперечують.

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