Лаванда не стала загальним стимулятором пам’яті в дослідженні UCLA — News-Medical

Дослідники Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі разом із колегами з Університету Райса не виявили загального поліпшення пам’яті у молодих і старших людей, які виконували завдання в кімнаті з ароматом лавандової ефірної олії. Водночас старші учасники точніше пригадували об’єкти, якщо вперше відчували запах під час початкового етапу навчання, а не під час другого блоку завдань, повідомляє News-Medical.

Як проводили експеримент

До дослідження залучили здорових молодих і старших добровольців без ознак хвороби Альцгеймера. Спершу в них перевірили базове функціонування нюху. Частина учасників заходила до приміщення, де дифузор поширював аромат лаванди, інші — до кімнати без запаху.

На екрані комп’ютера добровольцям показували два набори зображень побутових предметів, зокрема фена або помідора. Ті, хто переглядав перший блок у приміщенні з ароматом, другий блок бачили без запаху, і навпаки. Лаванду обрали як поширений аромат, який люди можуть сприймати як приємний або неприємний.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Роль першого знайомства з ароматом

Після паузи учасникам демонстрували ті самі, дещо змінені або зовсім нові зображення. Наприклад, фен, який на етапі навчання був червоним, міг стати синім. Це дало змогу оцінити як загальне впізнавання предмета, так і здатність запам’ятовувати його деталі, зокрема колір.

Старшим учасникам було складніше пригадувати деталі, однак наявність чи відсутність аромату сама по собі не дала статистично значущої переваги ані молодшим, ані старшим добровольцям. Водночас порядок появи запаху виявився важливим саме для старшої групи: ті, хто відчув лаванду під час першої фази навчання, точніше відтворювали побачене. Такої різниці серед молодих учасників не зафіксували.

Кращу пам’ять на деталі також показали старші добровольці, яким запах видався приємним і які на початку мали менші порушення нюху. Результати опублікували в журналі Frontiers in Aging Neuroscience. Автори припускають, що для підтримки пам’яті в літньому віці значення можуть мати не лише сенсорні стимули, а й час та спосіб їхнього першого сприйняття.

Читай нас у