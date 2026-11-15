Лавина в Афганістані вбила двох працівників золотої копальні — Anadolu Agency
У провінції Бадахшан на півночі Афганістану лавина зійшла на гірський схил, де працювали видобувачі золота. Двоє працівників загинули, ще шестеро дістали поранення, повідомляє Anadolu Agency з посиланням на місцеві медіа.
Інцидент в окрузі Аргандж-Хва
Подія сталася в суботу в районі Андараб округу Аргандж-Хва. Афганський телеканал Tolo News повідомив, що на момент сходження лавини на золотій копальні працювали кілька людей.
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Поранених і тіла двох загиблих військовим гелікоптером доправили до Файзабада — столиці провінції Бадахшан. Саме в цій північній провінції Афганістану сталася аварія.
Ризики видобутку корисних копалин
Anadolu Agency зазначає, що аварії на гірничих підприємствах в Афганістані трапляються часто. За даними агентства, цьому сприяють неналежні стандарти безпеки та слабке регулювання галузі.