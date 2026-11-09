ЛДП Японії розглядає дисциплінарні заходи щодо чотирьох депутатів — The Japan Times

У Японії Ліберально-демократична партія розглядає дисциплінарні заходи щодо чотирьох своїх депутатів, які залишили залу перед голосуванням у нижній палаті парламенту за законопроєкт про зниження податку на продукти. Законопроєкт, який підтримує уряд прем'єр-міністерки Санае Такаїчі, нижня палата схвалила у п'ятницю, повідомляє The Japan Times.

Пояснення від депутатів

Керівництво ЛДП зажадало від колишнього прем'єр-міністра Шіґеру Ішіби, Юко Обучі, Хадзіме Фунади та Йошіхіси Фурукави подати письмові пояснення у понеділок. Вони мали пояснити, чому порушили партійну лінію, вийшовши із зали перед голосуванням.

Ішіба після передання пояснення до штаб-квартири партії заявив, що надходження від податку на споживання мають повністю спрямовуватися на соціальні видатки, зокрема медицину, догляд за літніми людьми, пенсії та догляд за дітьми. Усі четверо під час обговорення законопроєкту висловлювали сумніви щодо джерел покриття скорочення податкових надходжень та ефективності ініціативи.

Зниження податку на два роки

Законопроєкт передбачає зниження податку на продукти з 8% до 1% на два роки, починаючи з квітня наступного року. Очікується, що це спричинить щорічне скорочення податкових надходжень на 5 трлн єн, або $31,6 млрд.

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ЛДП має дві третини місць у нижній палаті, тому законопроєкт без труднощів отримав її підтримку. Водночас у верхній палаті парламенту більшість контролює опозиція. Противники ініціативи можуть послатися на позицію впливових депутатів ЛДП, які не взяли участі в голосуванні.

Реакція партійного керівництва

Керівник політичного напряму ЛДП Такаюкі Кобаяші наголосив, що голосування мало відбутися відповідно до партійної лінії, а партійна дисципліна є вкрай важливою. За даними видання, керівництво також побоюється, що депутати верхньої палати, які поділяють застереження Ішіби та його колег, можуть виступити проти законопроєкту, якщо партія не відреагує.

Санае Такаїчі утрималася від оцінки дій чотирьох депутатів, зазначивши, що це були їхні індивідуальні рішення. Вона заявила, що уряд упевнено подав законопроєкт і пояснюватиме його значення та наслідки.

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