Ле Пен визнала помилкою спротив одностатевим шлюбам — Politico Europe

У Франції кандидатка в президенти Марін Ле Пен заявила, що помилялася, коли раніше виступала проти легалізації одностатевих шлюбів і подвійного громадянства. В інтерв’ю телеканалу LCP вона сказала, що політики можуть змінювати свої погляди, але мають пояснювати причини таких змін.

Як повідомляє Politico, Ле Пен спочатку була проти закону про одностатеві шлюби, ухваленого у Франції 2013 року. Під час президентської кампанії 2022 року вона вже заявляла, що не скасовуватиме цей закон.

Позиція щодо сурогатного материнства

Ле Пен пояснила, що під час ухвалення закону побоювалася поширення сурогатного материнства. Воно не дозволене у Франції, а сама політикиня, за її словами, й надалі виступає проти нього.

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Politico зазначає, що Ле Пен раніше змінювала або пом’якшувала низку суперечливих позицій, намагаючись розширити підтримку своєї партії «Національне об’єднання». Після поразки від чинного президента Емманюеля Макрона на виборах 2017 року вона відмовилася від закликів до виходу Франції з Європейського Союзу.

Подвійне громадянство

Також Ле Пен назвала помилковою свою тривалу пропозицію заборонити подвійне громадянство. Вона визнала, що ця позиція могла створити у людей із двома громадянствами враження, ніби їхню відданість Франції ставлять під сумнів.

Під час парламентських виборів 2024 року «Національне об’єднання» пропонувало заборонити громадянам із подвійним громадянством обіймати певні посади в органах влади.

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