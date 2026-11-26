Леброн Джеймс оформив трипл-дабл у матчі Кубка НБА, в якому «Філадельфія Севенті Сіксерс» перемогла «Маямі Гіт» з рахунком 111:104. У віці 41 року він побив власний рекорд ліги як найстарший гравець, який зробив трипл-дабл, повідомляє Sky Sports News.

Джеймс завершив гру з 25 очками, 12 результативними передачами та 10 підбираннями. У першій половині він набрав 14 очок поспіль, зокрема реалізував три триочкові кидки. Тайріз Максі додав «Філадельфії» 30 очок, а Янніс Адетокунбо набрав 32 очки та зробив 14 підбирань за «Маямі».

«Філадельфія» провела другий матч поспіль без Джоела Ембіда, який пропускав гру через хворобу. Наприкінці другої чверті команда також втратила Джейлена Брауна через проблеми з лівим підколінним сухожиллям. Перемога перервала серію «Маямі» з семи виграшів і довела баланс «Севенті Сіксерс» у сезоні до 15–4.

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Дюрант перетнув позначку 33 000 очок

Кевін Дюрант став п’ятим баскетболістом в історії НБА, який набрав щонайменше 33 000 очок за кар’єру. До нього цього рубежу дісталися Джеймс, Карім Абдул-Джаббар, Карл Мелоун і Кобі Браянт.

38-річний Дюрант досяг позначки в матчі, де «Г’юстон Рокетс» обіграли «Фінікс Санз» з рахунком 116:104. Він набрав 20 очок, реалізував сім із 15 кидків з гри та зібрав 10 підбирань. Триочковий кидок за 46,3 секунди до великої перерви приніс йому історичне досягнення.

Друге місце за швидкістю

Дюрант став другим за швидкістю гравцем, який дістався 33 000 очок: йому знадобилося на чотири матчі більше, ніж Джеймсу. Також він відстає від Браянта в списку найрезультативніших гравців в історії ліги трохи більш як на 600 очок.

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