У США баскетболіст Леброн Джеймс подав позов до федерального суду Мангеттена в Нью-Йорку проти застосунку для спортивної аналітики та дослідження ставок Bron. Він стверджує, що сервіс без дозволу використав його прізвисько та створений штучним інтелектом образ спортсмена в рекламній кампанії, повідомляє Channel NewsAsia.

Вимоги в позові

У позові Джеймс заявив, що ретельно контролює використання свого образу й обирає бренди та проєкти, які рекламує. Він просить суд заборонити відповідачам використовувати назву Bron, а також стягнути компенсаційні та штрафні збитки, розмір яких не уточнюється.

Відповідачами у справі також зазначені співзасновники сервісу Аніш Гупта та Марк Зогбі. Bron не відповів на запити про коментар, зазначає видання.

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ШІ-образ і ставки

За твердженням Джеймса, реклама містила ШІ-версію баскетболіста, яка говорила його голосом, була в майці з прізвиськом Bron і номером 23, мала його татуювання та переглядала ставки на інших гравців НБА. У позові сказано, що це хибно створювало враження, нібито Джеймс робить або розглядає ставки на матчі НБА та показники гравців, хоча правила ліги це забороняють.

Bron, також відомий як PlayVision, в App Store описаний як застосунок для спортивної аналітики та дослідження ставок із порівнянням коефіцієнтів, даними про гравців і команди та відстеженням ставок. У його описі зазначено, що сервіс не приймає ставок. Джеймс також повідомив про ексклюзивні рекламні відносини з платформою ринків прогнозів Polymarket.

За матеріалами позову, адвокат Джеймса 5 листопада надіслав представникам сервісу лист із вимогою припинити порушення. Після цього рекламу прибрали, а користувачам пообіцяли нову назву. У ролику також з'являвся баскетболіст Лука Дончич, який, за даними позову, теж надіслав лист із вимогою припинити порушення.

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