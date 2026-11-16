Леброн Джеймс став третім за асистами в історії НБА — Sky Sports News

Баскетболіст «Філадельфія Севенті Сіксерс» Леброн Джеймс вийшов на третє місце в історії НБА за кількістю результативних передач. У матчі проти «Індіана Пейсерс», який завершився перемогою «Філадельфії» з рахунком 131:124, він віддав 11 асистів, набрав 15 очок і зробив шість підбирань, повідомляє Sky Sports.

Третє місце за передачами

У четвертій чверті Джеймс віддав передачу Ві-Джею Еджкомбу, яка стала для нього 12 092-ю в кар’єрі. Завдяки цьому він випередив Джейсона Кідда в історичному списку НБА. Попереду Джеймса за цим показником залишаються лише Джон Стоктон і Кріс Пол.

Джеймс, якому наступного місяця виповниться 42 роки, проводить перший сезон у складі «Севенті Сіксерс». Він також є лідером НБА за кількістю зіграних матчів, хвилин на майданчику, влучних кидків із гри та спроб кидків із гри.

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Відрізок у третій чверті

У третій чверті Джеймс набрав вісім очок поспіль і допоміг «Філадельфії» повести 82:73. Під час цього відрізка центровий Тако Фолл зробив підбирання в атаці, після якого Джеймс реалізував два штрафні. Фолл також поставив заслін, що дозволив Джеймсу виконати прохід під кільце. Згодом баскетболіст додав 20-футовий кидок і данк.

У першій чверті Джеймс зазнав жорсткого фолу під час проходу в боротьбі з колишнім гравцем «Севенті Сіксерс» Келлі Убре-молодшим. Баскетболіст на короткий час тримався за ліве зап’ястя, однак до кінця матчу не демонстрував помітних наслідків ушкодження.

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